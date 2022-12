Manovra: Mulè (FI),inutile scontro Ue su Pos, priorità pensioni

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Il rapporto con l'Europa non è sempre semplice e a volte può essere conflittuale, a mio giudizio talvolta è inutile aprire dei fronti che hanno scarso impatto sulla vita delle persone". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a Omnibus su La7, rispondendo a una domanda sulla marcia indietro fatta dal Governo sul Pos dopo i rilievi di Bruxelles. Il parlamentare azzurro spiega che "se a un pensionato gli diciamo di pagare con la carta di credito piuttosto che in contanti, è un non problema, ciò che invece gli interessa è che spesso, quando arriva al 20 del mese, non ha i soldi per fare la spesa".

"Quindi la cosa importante - continua Mulè - è aumentargli le pensioni, non lo strumento di pagamento che utilizza. A mio avviso la battaglia sul Pos, nella scala delle priorità, è tra il nono e il decimo posto". (ANSA).