Istat: su coppie anziani i carichi fiscali più elevati

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nel 2020 con un aliquota media del 22%, le coppie di anziani senza figli "sono la tipologia su cui grava il maggior prelievo fiscale nell'anno di inizio della pandemia, indipendentemente dal numero di percettori in famiglia".E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Istat effettuate sui dati raccolti presso le famiglie con l'indagine "Reddito e condizioni di vita" 2021, con riferimento, per quel che riguarda il reddito, agli anni 2019 e 2020.

Le famiglie con un solo percettore di reddito (prevalente) da lavoro autonomo "presentano, lungo tutta la distribuzione dei redditi, aliquote medie fiscali inferiori rispetto alle restanti famiglie monopercettore, confermando e consolidando la posizione di vantaggio relativo già osservata nel precedente anno. Fra il 2019 e il 2020, l'aliquota media fiscale delle famiglie con unico percettore di reddito da lavoro autonomo passa dal 18,1% al 17,6%".

Nel 2020, "l'aliquota media del prelievo fiscale a livello familiare è pari al 18,9%, in lieve ribasso rispetto all'anno precedente (-0,4%)" . La presenza in famiglia di un componente minore "consente ai nuclei familiari con un solo percettore di ottenere un vantaggio fiscale; i valori più bassi delle aliquote si registrano infatti tra le coppie con tre o più figli e almeno un minore (11,4%) e tra le monogenitore con uno o più minori (13,7%)". A livello familiare il carico fiscale, si legge nel rapporto, "è mediamente più basso in corrispondenza delle famiglie monopercettore con minori: le aliquote vanno dall'11,4% per le coppie con tre o più figli e almeno un minore, al 13,7% per le famiglie monogenitore con uno o più minori". (ANSA).