Inps: Inarcassa, online certificati regolarità contributiva

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Nelle settimane scorse l'Inps ha avviato una nuova fase dell'operazione 'Poseidone', per l'accertamento e la verifica dei versamenti dei contributi alla Gestione separata da parte dei liberi professionisti relativamente all'anno 2016, che coinvolge anche gli associati ad Inarcassa", l'Ente previdenziale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, che fa sapere che "l'Inps, a seguito di successivi controlli, sta inviando comunicazioni di annullamento dei provvedimenti". In virtù di ciò, si legge sul sito della Cassa pensionistica presieduta da Giuseppe Santoro, coloro che, fra gli iscritti, "non dovessero ricevere rettifiche, e ritengono di essere in regola, possono contestare l'accertamento producendo all'Inps un certificato di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa". L'Ente rammenta, in conclusione, che tale certificato viene rilasciato automaticamente nell'area riservata agli associati del portale (Inarcassa On Line) nella sezione "Domande e Certificati" alla voce "Certificati". (ANSA).