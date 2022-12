Energia: Confindustria Toscana, azzerare oneri sistema

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - "La mancata previsione del taglio degli oneri di sistema per le potenze sopra i 16,5 kw rischia di mettere in seria difficoltà la tenuta delle nostre piccole e medie imprese, che ricordiamo sono l'ossatura virtuosa della qualità della nostra manifattura". Così il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi e il presidente della Piccola industria di Confindustria Toscana Stefano Gabbrielli in merito alla scelta del Governo di escludere nella legge di Bilancio, le potenze sopra i 16,5 kw dal taglio degli oneri di sistema.

"Uno dei punti di forza del nostro manifatturiero, sta proprio nella qualità delle nostre filiere e queste sono costituite principalmente da piccole medie e imprese - sottolinea in una nota Bigazzi -. Stiamo vivendo un periodo estremamente complesso che prospetta scenari futuri che destano il nostro allarme e sono molto preoccupato, per l'impatto che potrà avere sui bilanci delle nostre aziende già messi a durissima prova negli anni scorsi, quando invece avrebbero bisogno di investire e crescere per garantire sviluppo al nostro sistema produttivo e di conseguenza a tutta l'economia toscana".

Per Gabbrielli aver fissato il limite a 16,5 kw significa escludere dal taglio degli oneri tutte le medie e le altre tensioni utilizzate in maniera prevalente dal settore industriale. Così rischiamo l'estinzione. Questo è un altro duro colpo per le nostre piccole e medie imprese, in modo particolare del nostro manifatturiero, che si aggiunge al caro materie prime e all'aumento abnorme dei costi energetici, che stanno duramente patendo da mesi". (ANSA).