Confindustria-Srm: inaspettata tenuta dell'economia del Sud

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Dal Check-Up Mezzogiorno 2022, elaborato da Confindustria e dal centro studi Srm, emerge che nel "difficile percorso di recupero post pandemico", e nonostante "le tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina" l'economia meridionale "sta mostrando una inaspettata tenuta, anche se su molti degli indicatori oggetto dell'analisi conserva e, anzi, a volte accresce, il divario rispetto al Centro-Nord".

L'Indice sintetico dell'economia meridionale "continua a crescere dopo il crollo registrato nel 2020. La prima stima per il 2022 porta a registrare un valore pari a 503,6, oltre 27 punti in più rispetto al precedente anno", e "per la prima volta negli ultimi 15 anni, si torna a superare il livello del 2007".

Nel complesso, "tutti i singoli indicatori sono in risalita e per tutti si è colmata la perdita legata agli ultimi eventi con dei valori superiori a quelli registrati nel 2019", ma "unica eccezione è il dato sull'occupazione, comunque prossimo al traguardo".

In particolare, "i dati sull'occupazione mostrano che nel terzo trimestre 2022 nel Mezzogiorno è concentrato il 26% dell'occupazione totale nazionale e il 22% di quella femminile, quote decisamente più basse se rapportate alla quota della popolazione che vive al Sud. Guardando all'andamento del terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'occupazione al Sud diminuisce, seppur lievemente (-0,5%), in contrasto con l'andamento delle altre macroregioni che fanno registrare una variazione positiva (soprattutto il Centro, con +2,6%)". (ANSA).