Confindustria-Srm: al Sud nel 2021 boom della cig, poi in calo

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "l ricorso alle varie forme di sostegno al reddito nel Mezzogiorno è aumentato in modo esponenziale a partire da aprile 2020, attestandosi su livelli mai registrati in precedenza", rilevano Confindustria ed il centro studi Srm con l'edizione 2022 dell'analisi Check Up Mezzogiorno. "Per tutto il 2021 - viene evidenziato - si sono registrati volumi notevolmente più alti rispetto al periodo pre-pandemico; mentre con il 2022 il trend mostra un calo verso volumi decisamente più bassi. Nel dettaglio, nei primi dieci mesi dell'anno in corso e nel complesso delle tre tipologie di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e In deroga), le ore autorizzate sono pari a meno di un terzo di quelle registrate per l'analogo periodo del 2021". (ANSA).