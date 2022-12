Confindustria Sicilia: Albanese, giunta Schifani con imprese

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - "Seppur in poco tempo e con risorse limitate, il governo Schifani dal suo insediamento a oggi ha varato due provvedimenti in favore delle imprese e in linea con le istanze del mondo produttivo". Lo dice Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, che si complimenta con il presidente della Regione e con la sua giunta.

"Sia la moratoria dei mutui Irfis alle imprese per far fronte al caro energia, sia gli sgravi per le nuove assunzioni previste nella Finanziaria regionale sono due importanti segnali di attenzione e sensibilità verso la classe produttiva e imprenditoriale della Sicilia".

Per Confindustria Sicilia, il presidente Schifani "è l'unico interlocutore nei confronti del governo nazionale che possa rappresentare le istanze del mondo produttivo, tanto che a lui - conclude Albanese - rinnoviamo il nostro appello affinché intervenga presso l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni per trovare una soluzione al problema degli oneri di sistema. Il governo Meloni oggi ha escluso dal taglio degli oneri di sistema le utenze sopra i 16,5 kW. Con questa manovra il governo nazionale mette in estrema sofferenza il 78% delle imprese del Paese e il 90% circa di quelle della nostra Isola". (ANSA).