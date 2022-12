Confcommercio Sicilia, ok a bilancio di previsione del 2023

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - Aumentare il potenziale di crescita del turismo sostenibile in tutte le regioni del Mediterraneo, compresa la Sicilia. E' questo il senso del protocollo d'intesa stipulato tra Confcommercio Sicilia e la Mediterranean tourism foundation al centro dell'ultima riunione, tenutasi ieri, dell'assemblea della federazione nel corso della quale sono stati, tra l'altro, esaminati e approvati gli strumenti finanziari. In particolare, è stato esitato all'unanimità il bilancio di previsione del 2023. "Un anno, il prossimo - spiega il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti - in cui il peggio non passerà ma che ci dovrà vedere ancora protagonisti. Non ci fermeremo e se saremo uniti daremo di certo risposte ancora più concrete ai nostri associati". In questa direzione è certamente da inquadrare il rafforzamento della partnership con l'Irfis, collaborazione saldatasi ieri mattina durante l'incontro con il direttore dell'istituto, Calogero Guagliano. "Durante l'incontro - sottolinea ancora Manenti - abbiamo discusso delle iniziative dell'assessorato delle Attività produttive e dei fondi che l'istituto finanziario regionale gestirà direttamente nei prossimi mesi. Il 2022 è stato un anno difficile, ha visto i fatturati delle nostre imprese ridursi terribilmente a causa prima della pandemia e successivamente della crisi tra Russia e Ucraina e della questione energetica. E' stato, dunque, un anno tutto in salita in cui la nostra federazione regionale e le associazioni di categoria a essa collegata hanno ricoperto un ruolo importante". (ANSA).