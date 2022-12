Confcommercio: indicatore consumi a novembre -0,7% su 2021

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - A novembre l'indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) ha evidenziato un calo dello 0,7% sullo stesso mese del 2021. La riduzione è la sintesi di un incremento della domanda per i servizi (+2,3%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-1,7%). Lo rileva l'Ufficio studi Confcommercio nella sua rilevazione congiunturale mensile.

La frenata registrata nei periodi più recenti dalla domanda, si spiega, allontana il ritorno ai valori pre-pandemici. Nel confronto con i primi undici mesi del 2019 l'Indice risulta ancora inferiore del 4,6%. Per i servizi il calo si attesta all'11,9%.

Secondo Confcommercio "i segnali di rallentamento e di una possibile inversione del ciclo economico, dopo sette trimestri di forte recupero, continuano ad essere parzialmente attenuati da indicazioni meno negative provenienti dal mercato del lavoro e dalle aspettative delle famiglie e delle imprese. La famiglie patiscono l'elevata inflazione in termini di minore potere d'acquisto". "Emergono, di conseguenza, comportamenti di acquisto e consumo più prudenti, soprattutto in relazione ai beni". (ANSA).