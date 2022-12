Cna: presidente toscano per gruppo Giovani imprenditori

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Simone Gualandi, 39 anni, imprenditore e titolare di Eco Progetti, già dirigente di Cna Toscana Centro e dal 2021 presidente dei Giovani imprenditori Cna Toscana, è stato eletto nuovo presidente nazionale dei Giovani imprenditori Cna. La nomina è stata ufficializzata a Roma in occasione dell'assemblea elettiva riunitasi lo scorso 16 dicembre.

Gualandi, ha tenuto a sottolineare che sarà "al servizio degli imprenditori e della mia associazione, ma prima di tutto sarò a disposizione di tutte le persone che avranno piacere di coinvolgermi nei loro progetti di crescita imprenditoriale. Mi piace ringraziare nuovamente chi mi ha accompagnato fino a qui dal territorio e dalla mia regione, Cna Toscana Centro e Cna Toscana rappresentate dalla splendida squadra interna e di imprenditori. Far parte e partecipare attivamente al Gruppo Giovani imprenditori di Cna significa diventare parte integrante di un gruppo in crescita e cogliere le occasioni per valorizzare la propensione e il costante impegno ad innovare e modernizzare le proprie imprese". (ANSA).