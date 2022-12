Camera commercio Sassari approva bilancio e relazione

(ANSA) - SASSARI, 20 DIC - La Camera di commercio di Sassari approva Bilancio e Relazione previsionale programmatica e guarda al 2023 puntando su digitalizzazione, l'innovazione e la transizione ecologica.

Su questi tre assi di poggerà la crescita dell'ente. La Giunta e il Consiglio camerale, approvando i documenti economici e programmatici hanno scelto quasi obbligatoriamente gli ambiti su cui concentrare gli sforzi dell'ente, dopo avere evidenziato come le imprese del Nord Sardegna e, più in generale, le imprese sarde siano agli ultimi posti nella graduatoria nazionale sul livello di digitalizzazione.

La Camera di commercio agirà nel 2023 attuando una doppia transizione, digitale e sostenibile, innovando e ampliando i servizi erogati alle circa 56 mila imprese del nord Sardegna.

"Il bilancio e il documento di programmazione descrivono ampiamente lo sforzo che l'ente camerale sta facendo per svolgere al meglio le proprie funzioni anche in considerazione della propria capacità economico‐finanziaria di realizzare iniziative a favore delle imprese, in stretta collaborazione con associazioni, enti pubblici e con soggetti privati. Come già nel 2022, troveremo una importante fonte di possibili finanziamenti nella programmazione comunitaria 2021/27 e nel Pnrr", ha precisato il presidente Stefano Visconti.

"Questo per attuare una serie di attività che supportino il sistema delle imprese, secondo un elevato standard di servizi e nell'ottica dell'innovazione e del continuo miglioramento della propria azione sul territorio". (ANSA).