Azienda di Asti aumenta welfare dipendenti contro caro vita

(ANSA) - ASTI, 20 DIC - L'azienda di Asti A.M. srl ha erogato un piano welfare di 1000 euro a dipendente, mettendo a budget 70.000 euro: 18.000 euro in più rispetto allo scorso anno, per fronteggiare il caro vita e il caro bollette. Il credito sarà spendibile dai lavoratori anche per il rimborso delle bollette delle utenze domestiche. AM offre servizi integrati per ristorazione e commercio in tutto il nord e centro Italia, conta più di 700 punti di vendita (ristoranti di vari Brand) e circa 75 dipendenti. (ANSA).