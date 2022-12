ANSA-SCHEDA/Energia, pensioni, flat tax. Tutte le misure

(di Enrica Piovan) (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il cuneo si rafforza. Il reddito subisce un'ulteriore stretta. Saltano la norma sui pos. Spuntano le intercettazioni. A distanza di un mese dall'ok in cdm, la manovra partita con i sostegni contro il caro-energia e l'avvio di interventi bandiera come flat tax e quota 103 è un cantiere ancora in piena attività. Ecco com'era e come sta cambiando la legge di bilancio.

ENERGIA. Il capitolo, che assorbe 21 dei 35 miliardi complessivi, contiene interventi per tutelare dal caro-energia famiglie e imprese nel primo trimestre del 2023: ci sono il taglio degli oneri impropri delle bollette, il bonus sociale (con soglia Isee alzato a 15mila euro), il credito d'imposta rafforzato per le imprese. In arrivo anche la stop fino al 31 gennaio 2023 dei distacchi del gas, l'estensione dell'Iva al 5% al teleriscaldamento e l'Iva al 10% per i pellet.

FLAT TAX. Per autonomi e partite iva la tassa piatta è estesa ai redditi fino a 85mila euro e arriva una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

PENSIONI. Nel 2023 si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età (quota 103). Previsto un incentivo per chi resta al lavoro (bonus Maroni). Cambia Opzione donna, che sale a 60 anni (ma riducibili di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni), ma solo per tre categorie di lavoratrici svantaggiate. Confermata Ape sociale per i lavori usuranti. Con gli emendamenti del governo cambia l'indicizzazione degli assegni (sale all'85% per i redditi tra quattro e cinque volte il minimo, ma l'aliquota scende per gli altri scaglioni) e salgono a 600 euro le pensioni minime per gli over75, ma solo per il 2023.

INFLAZIONE. Iva ridotta al 5% per i prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile (tampon tax). Arriva la 'Carta risparmio spesa' per redditi bassi fino a 15mila.

CUNEO. Confermato l'esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro. Il taglio sale al 3% per redditi più bassi: i 20mila euro fissati in manovra salgono a 25mila euro. Tassati al 5% i premi di produttività fino a 3mila.

TREGUA FISCALE. Si introduce la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 per chi non ha versato le tasse, con mini sanzione del 5% sui debiti del biennio 2019-2020.

Cancellate le cartelle sotto i mille euro fino al 2015: nelle modifiche proposte dal governo lo stralcio slitta al 31 marzo 2023, con l'esclusione delle multe e consentendo ai Comuni di non applicare la norma.

REDDITO. Nel 2023 il Reddito di cittadinanza sarà riconosciuto agli occupabili fino a 7 mensilità. Sale inoltre da 6 a 8mila euro la soglia massima per l'esonero dal versamento dei contributi per chi assume i beneficiari del reddito.

POS E CONTANTE. Da gennaio sale a 5mila euro la soglia per l'uso del contante. Salta il tetto di 60 euro entro il quale gli esercenti avrebbero potuto rifiutarsi di accettare i pagamenti con le carte.

FAMIGLIE. Aumenta l'assegno familiare per i nuclei con quattro o più figli e il congedo parentale sale dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo entro il sesto anno d'età, anche peri padri.

EXTRAPROFITTI. Sale dal 25% al 50% la tassazione calcolata sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media del 2018-21. Con le modifiche del governo si restringe la platea alle società con almeno il 75% di ricavi da energia.

SUPERBONUS. Prorogati i termini (al 31 dicembre 2022) per i condomini che potranno beneficiare del 110%: la delibera assembleare deve essere antecedente al 18 novembre 2022.

CASA E MUTUI. Prorogate per il 2023 le agevolazioni per acquisto prima casa per gli under 36. Con le proposte del governo si potrà passare dal tasso variabile a fisso, ma solo per mutui fino a 200mila euro, Isee fino a 35mila euro e senza ritardi nei pagamenti.

PARITARIE. A un primo contributo di 70 milioni se ne aggiungono altri 30 all'anno.

PONTE STRETTO: Per riavviare il ponte è riattivata la società Stretto di Messina.

CASE GREEN. Arriva nelle modifiche del governo uno sconto del 50% sull'Iva per l'acquisto di case in classe energetica A e B.

INTERCETTAZIONI E SCUDO PENALE. Spuntano negli emendamenti del governo regole ad hoc per le intercettazioni preventive legate alle attività di intelligence. Non c'è invece il contestato scudo penale per i reati fiscali.

CALCIO E SCUDO PENALE. Le società sportive di rateizzare (con maggiorazione del 3%) i versamenti tributari sospesi per il covid.

APP18. Il bonus per i diciottenni, al momento solo annunciato, sarà di 500 euro con tetto Isee fino a 35mila euro o 100 alla maturità. Mille euro se si soddisfano entrambi i criteri.

AUTONOMIE. Arriva la Segreteria tecnica della Cabina di regia per i Livelli essenziali delle prestazioni.

BONUS PSICOLOGO. Possibile il rifinanziamento della misura.

