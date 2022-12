Pellet 'made in Italy' prodotto all'estero, sequestro 30 tonn.

(ANSA) - VICENZA, 19 DIC - Trenta tonnellate di pellet del valore commerciale di oltre 22 mila euro sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza.

L'operazione, condotta dai militari della Compagnia di Schio, arriva a seguito di un controllo in un magazzino di una società di capitali di Marano Vicentino (Vicenza) dove le Fiamme gialle hanno individuato uno stock di circa 1900 sacchi di pellet confezionati, che avevano la dicitura "Made in Italy" e pronti per essere messi in vendita.

I Finanzieri hanno richiesto al commercialista della società le fatture di approvvigionamento dalle quali è emerso invece che la merce veniva prodotta e confezionata all'estero e solo successivamente trasportata in Italia per la commercializzazione, utilizzando quindi indicazioni per trarre in inganno i consumatori. (ANSA).