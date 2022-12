Manovra: Siracusano, su pensioni minime misura di civiltà

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Grazie a Forza Italia e al governo Meloni tanti italiani che, dopo aver lavorato una vita, prendevano una pensione poco superiore a 500 euro, avranno un assegno più pesante e un sostegno concreto da parte dello Stato.

L'aumento delle pensioni minime a 600 euro per chi ha più di 75 anni è una misura di civiltà. Con questa legge di bilancio inizia un percorso che ci porterà, questa la ferma volontà del presidente Silvio Berlusconi, a portare tutte le minime a 1000 euro. In tanti pensavano che questo provvedimento sarebbe rimasto lettera morta, e invece la maggioranza ha trovato il giusto equilibrio tra i conti da tenere in ordine e l'oggettiva necessità di dare un segnale a tantissimi italiani". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. (ANSA).