Manovra: Ronzulli, rialzo pensioni minime da chimera a realtà

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Fino a poche settimane fa, l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 sembrava una chimera, ora sta per diventare realtà. Per chi percepisce una pensione minima, 100 euro fanno la differenza, anche se non rinunciamo al nostro obiettivo di legislatura che rimane quello di portarle a 1000. C'è chi sostiene che questi 100 euro siano spiccioli, forse sono stati seduti sulla poltrona parlamentare per troppo tempo e non sanno quanto costa la vita. Ricordo loro che l'ultimo governo che ha aumentato le pensioni minime è stato quello del presidente Berlusconi dopodiché nulla è stato fatto".

Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo a una conferenza stampa alla sede azzurra a Brescia. "In manovra sono state accolte altre due nostre proposte importanti - ha proseguito-, ovvero la proroga del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2022 e la decontribuzione per le nuove assunzioni o il cambio di contratto da tempo determinato a indeterminato per gli under 35: un sostegno per chi assume, a fronte di un costo del lavoro ancora troppo alto", ha concluso. (ANSA).