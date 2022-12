Manovra: 'non escludere Pmi da taglio oneri bollette'

(ANSA) - UDINE, 19 DIC - "E' un'esclusione che colpisce e penalizza in modo trasversale e indistintamente tutto il sistema produttivo, ma in particolare la piccola industria, che costituisce la stragrande maggioranza delle nostre imprese. Così si mette a rischio il 78% delle Pmi non elettrivore e non gasivore. Per questo, chiediamo a viva voce che il Governo ci ripensi". Lo ha detto oggi Massimiliano Zamò, vicepresidente di Confindustria con delega alla Piccola Industria, commentando negativamente la decisione del Governo di escludere nella Legge di Bilancio le potenze sopra i 16,5 kilowatt dal taglio degli oneri di sistema.

"Individuare e fissare l'asticella a 16,5 kilowatt, che equivalgono ai consumi di cinque famiglie - ha proseguito Zamò - vuol dire ricomprendere nel taglio solo il piccolo artigiano, lasciando fuori invece tutte le medie e alte tensioni utilizzate in prevalenza dal settore industriale". Confindustria Udine aderisce alla mobilitazione di tutte le organizzazioni territoriali per chiedere al Governo di fare marcia indietro.

"Udine non fa eccezione - ha concluso Zamò -. Condividiamo appieno la richiesta di un prolungamento del taglio dei costi per le realtà con utenze energetiche superiori a 16,5 kilowatt.

E ci auguriamo di essere ascoltati". (ANSA).