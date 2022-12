Gas: Confindustria Ceramica, ci manca solo il Qatar

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Se l'industria italiana delle piastrelle di ceramica chiude il 2022 con una sostanziale conferma dei volumi di produzione, vendita ed esportazioni dell'anno precedente, è complesso invece fare previsioni sul 2023. "Oggi è difficile fare proiezioni, cambiano da un giorno all'altro - commenta Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica - Si parla di una presa di posizione del Qatar sulle forniture di gas all'Europa, ci mancherebbe solo quello". A determinare scenari molto diversi per l'anno prossimo è ancora la guerra in Ucraina. "Se finalmente si fermasse la guerra, avremo la concreta prospettiva di un rilancio, se le cose dovessero peggiorare ci sarà un raffreddamento - sottolinea Savorani - L'augurio più pressante per il nuovo anno è che finisca questa guerra, intanto, continueremo a lottare in difesa del nostro lavoro e delle nostre forze lavoro". (ANSA).