Fondi Ue: Confindustria Basilicata, 983 mln per competitività

(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - "Una considerevole dotazione di risorse che, aggiunte a quelle del Pnrr, rappresentano lo strumento attraverso il quale rafforzeremo la capacità competitiva della regione, stimolando economia e creando nuova occupazione": è il commento del vice presidente di Confindustria Basilicata, Francesco D'Alema, dopo la notizia dell'approvazione del Programma Regionale Basilicata Fesr e Fse+ per il periodo 2021-2027 che mette complessivamente a disposizione 983 milioni di euro.

"I capitoli più corposi di investimenti previsti dal programma sono rappresentati dalle due grandi transizioni in atto, la riconversione di produzioni e competenze. Un corretto ed efficace utilizzo delle risorse non può prescindere da una adeguata dotazione di risorse umane. Si tratta una partita decisiva per la Basilicata. Dobbiamo recuperare il tempo perduto - ha concluso - valutando anche la possibilità di una task force per l'attuazione del programma". (ANSA).