Fisco:commercialisti, ridurre gli interessi sul ravvedimento

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento "al tasso legale" degli interessi. È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro Maurizio Leo.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all'1,25 per cento su base annua, in seguito all'aumento dell'inflazione il 13 dicembre 2022,la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

"L'incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno - afferma il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio - oltre a rendere più gravoso l'utilizzo dello strumento deflattivo, comporterà anche effetti distorsivi. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento). Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli "interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno" che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l'utilizzo dell'istituto da parte dei contribuenti".

Ancora più grave "la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l'articolo 47 della legge di bilancio per l'anno 2023, che prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l'ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l'avvio dell'attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l'iscrizione a ruolo del debito tributario". (ANSA).