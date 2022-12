Consegnati alla Camera commercio premi Storie d'alternanza

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Tanti giovani e entusiasmo, al centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria, per la quinta edizione del premio "Storie d'alternanza" dedicato alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, create e vissute dagli Istituti scolastici regionali durante l'anno scolastico 2021-2022, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti.

Il premio è strutturato su due livelli di partecipazione, il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio dell'Umbria, il secondo nazionale, da Unioncamere, cui si accede solo se viene superata la selezione locale. All'incontro è intervenuto anche Jacopo Mele, cofounder di Aurora Fellow (progetto di respiro europeo, nato dalla condivisione di saperi e metodi di un'ampia rete di enti e fondazioni che si occupano di imprenditoria giovanile, tra cui Fondazione Homo Ex Machina, Fondazione Golinelli, Junior Achievement Italia e Fondazione Mondo Digitale). Da diversi anni è inoltre impegnato nel supportare i leader nella creazione di vantaggio competitivo, nel cogliere le opportunità della digital economy e investire incondizionatamente nel percorso di crescita degli imprenditori del futuro.

I vincitori. Per la categoria licei terzo classificato - Porte d'Europa - "Sussurrami Azadì" Liceo IIS Classico e Artistico - Terni; secondoSosteniamo l'Ambiente Liceo Sesto Properzio - Assisi; primo Giovani Cuori Animati Liceo IIS Classico e Artistico - Terni.

Categoria istituti tecnici (IT) e istituti professionali (IP).

Secondo classificato PlastiCat Istituto Tecnico Franchetti Salviani - Città di Castello; primo classificato - Digital & Eco IO Salvatorelli Moneta - Marsciano.

Sono state inviate un totale di otto candidature al premio per sette istituti Scolastici. Una scuola, infatti, ha presentato due candidature: liceo Sesto Properzio - Assisi, Istituto Tecnico Franchetti Salviani - Città di Castello, IIS Classico e Artistico - Terni, Liceo Scientifico Donatelli - Terni, Itas Giordano Bruno - Perugia; IO Salvatorelli Moneta - Marsciano; Liceo Marconi - Foligno.

La Camera di commercio ha spiegato che obiettivi del premio sono dare evidenza alle esperienze di alternanza scuola-lavoro più efficaci in termini di collaborazione tra studenti e imprese ospitanti, accrescendo la visibilità per le imprese e gli enti che hanno dedicato tempo e risorse a tali attività a migliorare le modalità di diffusione dei risultati dei percorsi di alternanza realizzati, favorendo la loro "narrazione" an-che attraverso tecniche comunicative multimediali e social; promuovere la costruzioni di reti territoriali e o di filiera per far conoscere meglio le opportunità legate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; dare visibilità al ruolo e agli strumenti messi a disposizione dalle Camere di commercio.

Per l'Umbria ha partecipato alla cerimonia della Premiazione nazionale dello scorso novembre, nell'ambito di Job Orienta, il Liceo IIS Classico e Artistico di Terni per ricevere il riconoscimento della Menzione speciale ottenuta con il progetto e il video "Sussurrami Azadì", realizzato nell'ambito della tematica dell'inclusione sociale dalla classe terza dell'indirizzo di Arte e Musica.

Il video è stato inviato al concorso Porte d'Europa che intende rafforzare nei giovani la consapevolezza e la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo e ha permesso alla scuola di rappresentare l'Umbria a Lampedusa per il Festival della Memoria e dell'Accoglienza ma non ha previsto ricono-scimenti in denaro agli alunni.

Mirabilia Bootcamp.

In occasione dell'evento "Racconti di Alternanza" sono state anche raccontate le esperienze degli studenti che hanno preso parte alla prima edizione del Mirabilia Bootcamp, un percorso di Pcto incentrato sulle tematiche del turismo culturale, ideato e organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria.

Per il segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, Federico Sisti "nella vita si può comprare tutto tranne una cosa: le competenze". "Per questo - ha aggiunto - è importante investire sulla propria crescita culturale, anche per arricchire il territorio dove si vive e lavora e contenere la fuga di cervelli. Il 70 % di voi incontrerà un'impresa nella propria carriere lavorativa, qualcuno ne creerà una. Alla luce di tutto ciò è davvero importante vedere e capire come avete vissuto la vostra esperienza di alternanza scuola lavoro. I video che avete presentato erano tutti belli, ma ovviamente la giuria, che ringraziamo nelle persone di Maria Rita Pitoni, Cinzia Tardioli e Giancarlo Giovannetti, doveva fare delle scelte".

Il segretario generale ha poi evidenziato l'importanza e il successo di Mirabilia Bootcamp. (ANSA).