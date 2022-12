Confindustria: Albanese, Pmi schiacciate da oneri di sistema

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - "Senza tagli agli oneri di sistema, le piccole e medie imprese siciliane rimarranno schiacciate".

A lanciare l'allarme è il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, che chiede l'intervento del presidente della Regione Renato Schifani affinché il governo nazionale trovi una soluzione.

"Così muore l'impresa siciliana - continua il numero uno di Confindustria Sicilia - Circa il 90% delle realtà industriali siciliane, infatti, non potrà sopravvivere a questa legge di bilancio che ha riconosciuto il taglio agli oneri di sistema" - i costi stabiliti dall'Arera (Autorità energia elettrica e gas), uguali per ciascun fornitore - "solo a chi ha un contatore sotto i 16,5 chilowatt/ora. Di fatto - attacca Albanese - gli unici beneficiari saranno le famiglie e le micro realtà imprenditoriali. Resta escluso da questa misura tutto il mondo produttivo legato, alle piccole e medie imprese. Non tagliando gli oneri di sistema per le potenze sopra i 16,5 chilowatt/ora si colpiscono le industrie, soprattutto le piccole, mettendo a rischio il 90% delle PMI non energivore e non gasivore dell'Isola, cioè il motore della Sicilia". (ANSA).