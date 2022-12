Codice appalti: Confartigianato Veneto, mancano misure per Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 19 DIC - "Semplificazione, certezza delle norme e speditezza dei procedimenti sono condizioni indispensabili per favorire il lavoro delle imprese. Nel testo però, a nostro avviso, mancano misure specifiche volte a favorire la partecipazione delle Pmi agli appalti pubblici". E' il commento di Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, all'approvazione della riforma del Codice degli appalti da parte del Governo.

"Apprezziamo - prosegue Boschetto - l'impegno profuso per semplificare una disciplina assai complessa, così come l'encomiabile obiettivo dell'Esecutivo di rendere operativa la nuova disciplina in tempi rapidi come chiediamo da tempo.

Tuttavia lo schema proposto sembrerebbe ancora una volta non cogliere il principio cardine della Legge Delega e cioè favorire la partecipazione delle Medie e piccole imprese al mercato dei lavori pubblici; si vuole inoltre disciplinare istituti per i quali è necessaria una riflessione e uno studio più puntuale, onde evitare di produrre effetti negativi per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti. Si rischia, nei prossimi mesi, contrariamente all'obiettivo che si intende perseguire, una paralisi degli appalti. Esprimiamo inoltre forte perplessità per l'applicazione del subappalto a cascata previsto nel nuovo testo, che lascia lo spazio a possibili irregolarità e violazioni delle norme in materia di sicurezza - conclude - rendendo più incerta la realizzazione dei lavori affidati".

(ANSA).