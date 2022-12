Bcc Roma: 5 mln a Italian Feed Factory per acquisto soia

(ANSA) - VERONA, 19 DIC - BCC Roma e Italian Feed Factory Srl, società di lavorazione e commercio dei cereali per l'alimentazione animale di proprietà del Gruppo Berti, con sede a Pressana (Verona), hanno concluso un'operazione di finanziamento da 5 milioni di euro, assistito per il 90% dalla Garanzia Sace "SupportItalia".

Il finanziamento erogato da BCC Roma sarà destinato all'acquisto di soia e altri cereali dalle major internazionali.

Grazie a questa linea di credito, la Italian Feed Factory Srl, che copre una quota significativa del mercato nazionale della soia, potrà acquistare dall'estero l'intero carico di una nave.

La capogruppo Berti Group Spa, guidata dall'Amministratore Delegato Denis Berti e dal Cfo Luca Galvanin, oltre a un notevole risparmio sui tempi di sdoganamento, consoliderà la propria leadership di mercato favorendo le economie di scala e migliorando la redditività complessiva del gruppo.

Il finanziamento nasce nell'ambito della nuova Direzione Crediti Speciali che BCC Roma ha creato per intercettare al meglio le esigenze delle Comunità Locali e delle imprese, anche alla luce dei fondi stanziati dall'Europa relativi al Pnrr. La Banca è presente in Veneto, Lazio, Abruzzo e Molise con 186 agenzie e oltre 150 servizi di tesoreria. Il Gruppo Berti conta su oltre 6.000 aziende agricole che conferiscono i loro prodotti per la successiva trasformazione. La società Italian Feed Factory Srl è stata costituita nel 2017 e si occupa della tostatura e del commercio di soia. (ANSA).