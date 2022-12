Atletica: Confcommercio, troppi disagi per maratona Pisa

(ANSA) - PISA, 19 DIC - "La maratona è un evento sportivo prestigioso e di assoluto livello per Pisa, ma dobbiamo lavorare in modo che siano cancellati definitivamente i disagi che attività commerciali e fruitori del litorale hanno patito anche quest'anno". Lo afferma in una nota Luca Ravagni, presidente della Confcommercio del litorale pisano, aggiungendo che quella di ieri "è stata una domenica bestiale per locali, bar, negozi di Tirrenia: siamo stati completamente isolati e irraggiungibili, con i ristoranti in grande difficoltà con chi aveva prenotato e non sapeva come arrivare, bar e negozi desolatamente vuoti, a una settimana dal Natale".

Per questo Fabrizio Fontani, presidente del sindacato balneari di Confcommercio anche a nome dell'associazione di categoria propone una modifica del tracciati della maratona per le prossime edizioni: "Potrebbe spostarsi all'interno della tenuta del parco di Migliarino San Rossore: la città non sarebbe toccata, partenza e a arrivo in piazza dei Miracoli sarebbero confermati, così come meravigliosi lungarni che attraversano da una parte all'altra la città, eliminando però i disagi al litorale garantendo lo svolgimento della corsa in un contesto ambientale unico, con standard di sicurezza superiori per gli atleti e un impiego di personale delle forze dell'ordine decisamente ridotto". (ANSA).