Fisco: Albano, serve concordato preventivo biennale aziende

(ANSA) - ANCONA, 18 DIC - Ha parlato di "un fisco sostenibile", ieri la sottosegretaria all'Economia e Finanze, Lucia Albano, deputata marchigiana, in apertura dell'ultima giornata di festa per il decimo anno dalla nascita di Fratelli d'Italia; Albano si è soffermata sulla "necessità di una 'rivoluzione copernicana fiscale', improntata sulla semplificazione e sull'esigenza di introdurre un concordato preventivo biennale per le imprese affinché possano avere la certezza degli importi da versare all'Erario".

La sottosegretaria Albano ha poi sottolineato la necessità di una rivoluzione non solo fiscale ed economica, ma anche culturale: "è necessario educare i cittadini alla consapevolezza di essere contribuenti e al contempo protagonisti dello Stato; informarli sulla presenza dei mezzi e degli strumenti per poter investire su loro stessi e diventare imprenditori del made in Italy".

In conclusione, un passaggio sull'importanza di rimettere il Centro Italia al centro dell'agenda politica: "Un fisco sostenibile diventa anche alleato della coesione territoriale.

Alcuni degli interventi in manovra di bilancio vanno proprio in questa direzione: la proroga della decontribuzione per il Sud, - ha concluso - l'estensione del credito di imposta per le Zes e crateri sismici, i 400 milioni stanziati per l'alluvione delle Marche. I governatori di FdI Acquaroli e Marsilio stanno facendo rete, insieme ai nostri sindaci di città molto importanti quali Ascoli, Rieti, Terni e l'Aquila, affinché il Centro Italia diventi cerniera tra Nord-Sud ed Est-Ovest". (ANSA).