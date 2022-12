++ Giorgetti, sale indicizzazione per pensioni 5 volte minima ++

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Abbiamo previsto la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, è stata elevata la percentuale della fascia di pensioni da 4 a 5 volte la minima e ridotte conseguentemente quelle a salire per quanto riguarda i redditi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in commissione Bilancio alla Camera. (ANSA).