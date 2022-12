Pnrr:a comuni Chianti fiorentino 2,7mln per welfare comunità

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI, 17 DIC - La comunità e i suoi bisogni al centro delle azioni politico-amministrative dell'Unione comunale del Chianti fiorentino che rafforza gli investimenti sulla prevenzione sociale, sugli interventi di inclusione e sull'attività di consulenza nelle aree decentrate e nelle frazioni dei territori di campagna. Attraverso la partecipazione ad un bando ministeriale legato alle linee finanziarie del Pnrr i Comuni di Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle hanno ottenuto una risorsa complessiva pari a 2 milioni e 700 mila euro per la realizzazione di un progetto che mira allo sviluppo della coesione sociale e dell'empowerment nelle frazioni attraverso l'attività di consulenza di comunità.

L'obiettivo, si spiega in una nota, è quello di promuovere e realizzare specifici interventi mediante figure professionali, gli educatori di comunità, opportunamente formati, attivi in alcune zone di Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle. Gli interventi sono finalizzati ad aumentare la coesione sociale e la qualità della vita degli abitanti. "Il nostro intento - dichiarano i sindaci Paolo Sottani e David Baroncelli - è quello di favorire la costituzione di una comunità responsabile che diventi interlocutrice diretta delle amministrazioni comunali che già lavorano insieme condividendo obiettivi e interventi nel settore sociale nell'ambito della rete istituzionale dell'Unione". "Vorremmo creare le condizioni perché i cittadini siano sempre più soggetti attivi con cui confrontarsi, collaborare e abbiano un ruolo significativo nel favorire l'organizzazione di comunità e la capacità della stessa di rispondere ai bisogni sentiti dei cittadini". (ANSA).