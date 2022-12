Natale: Unioncamere-Confcommercio, tiene in Veneto (2)

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Grandi, però, sono le aspettative sui saldi invernali che partiranno il prossimo 5 gennaio. Ben due veneti su tre li considerano come un'ottima occasione per comprare soprattutto beni utili e di prima necessità o quei prodotti che difficilmente acquisterebbero prima, soprattutto nelle fasce d'età più alte. Il 69% del campione ipotizza una spesa fra i 100 e i 500 euro mentre il 24% non supererà i 100 euro.

Alla ricerca della migliore occasione i veneti guarderanno, ancora una volta, ad abbigliamento e calzature, prodotti che il 91,1% del campione dichiara di volere acquistare; seguono a distanza i casalinghi (36,7%) e gli elettrodomestici (31,8%).

Più in generale, guardando al futuro, metà degli intervistati dichiara di avere i soldi necessari per far fronte ai bisogni primari e per poter occasionalmente affrontare spese non essenziali; ma è allarme per il 6,8% che ha dichiarato di non avere il necessario nemmeno per far fronte ai bisogni primari (cibo, vestiario, riscaldamento), facendo emergere un rischio di allargamento delle povertà.

Per Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, "Seppur di fronte a un quadro generale non esaltante sul quale si è sovrapposto, nelle ultime ore, anche un innalzamento dei tassi d'interesse che di certo non gioca a favore, la ricerca che abbiamo condotto con Unioncamere Veneto evidenzia alcuni aspetti che meritano di essere evidenziati. Il primo e probabilmente il più importante è che i consumatori privilegeranno i negozi di vicinato". Non era scontato, ggiunge, "soprattutto dopo due anni di pandemia che hanno gonfiato le vele dell'e-commerce. Il secondo è che, nonostante i costi dell'energia siano schizzati alle stelle mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese, la voglia di convivialità (testimoniata dalla buona ripresa della ristorazione), la voglia di viaggiare e l'attaccamento alla tradizione del regalo natalizio da fare e da farsi non stanno flettendo ed anzi, se messi in relazione con le previsioni per i saldi, sembrano dirci che proprio dai consumi può ergersi quella diga in grado di contenere la recessione". "Certo, né i consumatori né le imprese - rileva - saranno in grado di fare da soli, per cui diventa della massima importanza che il governo nazionale e quello regionale attuino iniziative volte a sostenere l'impegno di un'intera comunità".

Secondo Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto "il momento non è facile e la situazione per le imprese e, di conseguenza, per le famiglie non è delle migliori. Dopo un inizio di anno di ripresa e crescita, da settembre stiamo assistendo a un raffreddamento della domanda. Gli effetti dei rincari energetici stanno pesando sui portafogli e l'impatto dell'inflazione intacca il potere d'acquisto". "C'è prudenza nello spendere, si investe su beni di prima necessità e si rinviano ai saldi gli acquisti di beni voluttuari o non strettamente indispensabili - conclude - anche se le prospettive per il turismo sono positive per la prossima stagione". (ANSA).