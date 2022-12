Manovra: Pella (FI), impegno sulle pensioni non sarà disatteso

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Per Forza Italia è imprescindibile la richiesta di aumentare a 600 euro le pensioni minime per gli over 75. Ci sono degli impegni politici e non vediamo per quale ragione debbano essere disattesi, sono fiducioso". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Pella, uno dei relatori della manovra in commissione Bilancio alla Camera, spiegando che "è ancora da vedere" se verranno accettate le richieste di ampliare la soglia della decontribuzione sulle assunzioni degli under 35. (ANSA).