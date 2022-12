Manovra: in serata emendamenti governo su Enti locali e fisco

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Enti locali e misure fiscali sono i temi degli emendamenti alla manovra del governo in arrivo entro questa sera, secondo quanto emerso dall'ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera. La seduta è stata sospesa e riprende alle 17. Una volta ricevuto il primo pacchetto di emendamenti dell'esecutivo (il secondo, più corposo è previsto per domani), spiegano fonti parlamentari, verrà nuovamente riunito l'ufficio di presidenza, per definire le tempistiche di lavoro. "Secondo noi, oggi bisogna andare avanti con l'esame del fascicolo degli emendamenti", ha chiarito il capogruppo di Avs in commissione Bilancio, Marco Grimaldi.

