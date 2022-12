Giorgetti, misure natalità per pensioni,spero poter fare più

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Senza una politica per la natalità non c'è futuro per l'Italia, non c'è futuro per le pensioni.

Tutti si preoccupano di Opzione donna e rivalutazioni ma se non nascono più italiani che pagano contributi le pensioni tra 15 anni chi le paga?". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla festa per i 10 anni di FdI. "La prima riforma delle pensioni - ha aggiunto - è la politica per la natalità. Cioè aiutare le famiglie con figli, come abbiamo cercato di fare in questa manovra. Non ce ne dà merito nessuno ma questo è quello che si deve fare, anzi spero ci siano anche le possibilità per incrementare".

"L'elemento nuovo di questa manovra, che secondo me è poco 'pubblicizzato', ma che è fondamentale, è che abbiamo portato risorse dal sistema previdenziale e messe sulle famiglie e sui figli", ha spiegato "Questa è la cosa più importante di questa manovra, di cui si è parlato pochissimo, ma non mi sorprende perché ci vuole coraggio ad investire su quelli che oggi non contano ma che conteranno tra 18 anni ma senza i quali non esisterebbe la sostenibilità del sistema pensionistico. La vera riforma delle pensioni è incentivare la famiglia e la natalità.

Prima ancora di tagliare e limitare, se non hai una natalità che potrà sostenere il sistema a lungo termine hai finito tutto", ha aggiunto. (ANSA).