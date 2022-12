Energia: Confcommercio, triplicata nel 2022 spesa terziario

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il costo dell'energia per le imprese del terziario, al netto delle misure già stanziate dal governo, rimane insostenibile con una spesa complessiva per elettricità e gas per il 2022 di circa 40 miliardi, più del triplo rispetto al 2021" quando era stata di 13 miliardi. "Rispetto al mese di luglio 2022, infatti, a ottobre si registra un fortissimo rincaro delle offerte elettriche sul mercato libero riguardo al settore terziario, come anche in quello domestico". Lo scrive L'osservatorio Energia di Confcommercio sottolineando come "l'aumento del prezzo del kWh pagato mediamente dalle imprese del terziario" sia salito delò 74%. "Anche per le offerte di gas naturale - viene messo in evidenza - rispetto alla rilevazione di luglio, si registra una fortissima impennata del prezzo, con valori che addirittura arrivano a toccare il +104%". (ANSA).