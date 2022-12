Energia: Confcommercio, triplicata nel 2022 spesa terziario (2)

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Ad oggi - si legge nel report - "il costo dell'energia continua ad essere ancora molto lontano dai valori dello scorso anno: nel confronto tra ottobre 2021 e ottobre 2022, infatti, gli aumenti della spesa annuale per le imprese del terziario arrivano a toccare punte del 240% per l'elettricità e del 212% per il gas. Viceversa, risultano in calo i prezzi per i prodotti petroliferi con il prezzo alla pompa del gasolio che scende a 1,8 euro contro poco meno di 2 euro di giugno". I rincari secondo Confcommercio, pesano anche sulle famiglie con un costo complessivo della spesa elettrica per il 2022 più che raddoppiato rispetto a un anno fa (da 24 a 54 miliardi). I dati confermano inoltre, mette in risalto l'associazione, "che il costo dell'energia continua a mettere in crisi i bilanci delle imprese e ancora oggi si prevedono chiusure di molte attività". L'Osservatorio Confcommercio Energia nella sua analisi trimestrale realizzata in collaborazione con Nomisma Energia mette in risalto che "l'incremento dei costi energetici riflette la 'fiammata' delle borse elettriche di fine agosto" protrattasi per tutto il mese di settembre, mentre la flessione dei prezzi energetici all'ingrosso registrata a ottobre non è stata ancora metabolizzata nel retail, in attesa che il trend di riduzione del costo dell'energia si stabilizzi su tutto l'ultimo trimestre del 2022. "Una delle ragioni per cui i prezzi ad ottobre 2022 hanno cominciato a scendere è che si assiste ad un netto calo dei consumi - scrive Confcommercio - probabilmente dovuto all'avanzare della recessione che colpisce tutta l'economia.

Infatti, ad inizio 2023 si potrebbe assistere a prezzi energetici in netto calo". (ANSA).