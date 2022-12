Confartigianato alla Regione, 50 mln per l'energia pulita (2)

(ANSA) - NUORO, 17 DIC - "La crisi energetica che sta colpendo anche le imprese sarde sta ricadendo su tutta l'economia regionale - ha affermato la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, nel discorso di apertura - purtroppo l'intervento dello Stato con il credito d'imposta non è stato risolutivo e, nella maggior parte dei casi, non è riuscito neanche a mitigare una situazione devastante".

"Per combattere lo tsunami energetico che si sta abbattendo su imprese e famiglie sarà fondamentale ottimizzare il consumo di energia attraverso interventi comportamentali e, soprattutto, con le nuove tecnologie - ha continuato Lai - la transizione verso le energie rinnovabili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio è una delle scelte decisive che la nostra Regione, così come tutto il nostro Paese, deve fare. Dobbiamo compiere scelte lungimiranti, coraggiose e decise sulla base degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Per questo l'energia rinnovabile rappresenta, a oggi, uno dei pochi alleati considerata la scarsa disponibilità di risorse fossili del nostro Paese".

"Se non si inverte la rotta del caro energia - ha concluso - tante attività artigiane non saranno più in condizioni di lavorare e si troveranno a dover chiudere definitivamente con danni irreparabili al sistema economico e sociale regionale".

