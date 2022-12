Amb. de Luca consegna onorificenza a capo Confindustria India

(ANSA) - NEW DELHI, 17 DIC - L'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia a Chandrajit Banerjee, Direttore Generale della Confederazione delle Industrie Indiane.

L'economista, 60 anni, oltre che leader della Confindustria, è membro del consiglio direttivo di Invest India, l'agenzia del governo di Delhi per la promozione e la semplificazione degli investimenti, e consulente di numerosi altri organismi a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso della cerimonia, che si è tenuta a Delhi presso la Residenza dell'Ambasciatore de Luca, il dottor Banerjee è stato festeggiato da amministratori delegati dei principali gruppi industriali del Paese e da esponenti ad alto livello della comunità business.

Particolarmente significativa la presenza all'evento di Amitabh Kant, che da settembre ricopre il ruolo di sherpa del governo indiano per il G20, dopo essere stato Direttore Esecutivo del tink tank NITI Aayog, la National Institution for Transforming India. (ANSA).