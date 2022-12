Accordo Coop Alleanza 3.0-banche per 560 mln finaziamento +RPT+

(Ripetizione con sottotitolo corretto) (ANSA) - MILANO, 17 DIC - Vale 560 milioni di euro di finanziamento l'accordo che Coop Alleanza 3.0, ha concluso con diversi istituti di credito italiani in diverse linee e con scadenze a lungo termine. Le risorse, spiegano da Coop in una nota, contribuiranno a sostenere gli obiettivi di lungo periodo previsti nel nuovo Piano strategico. Un piano che, dopo la fase di risanamento iniziata nel 2018, prevede significativi investimenti nella rete dei negozi e nell'offerta ai clienti.

In un contesto generale reso estremamente difficile dalle tensioni sui costi dell'energia, da tassi di inflazione mai visti negli ultimi 40 anni e da aumenti esorbitanti delle materie prime - sottolinea Milva Carletti, direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 -, questo accordo di finanziamento testimonia quanto i principali istituti di credito italiani credano nella solidità patrimoniale della cooperativa e nel suo piano strategico. Siamo fiduciosi di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti, per il bene della cooperativa e dei suoi soci". (ANSA).