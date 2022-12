Abi, banche per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Agire in sinergia per promuovere sempre più uno sviluppo rivolto a tutti e sostenibile. A partire dalla valorizzazione delle diversità. L'evento in prima edizione "D&I in Finance" promosso dall'Abi ha messo al centro la riflessione delle banche e degli operatori del mondo finanziario sull'importanza e sugli effetti delle trasformazioni sociali e culturali in atto, nel mondo del lavoro e non solo, a livello nazionale e internazionale, sui temi della diversità, dell'inclusione e dell'accessibilità.

"Un efficace posizionamento delle banche rispetto ai temi della diversità e dell'inclusione è importante anche in ragione della centralità che essi hanno assunto sempre più a livello europeo, elemento che ci impone non solo di stare al passo con i tempi, ma anche di essere proattivi nello sviluppo di ragionamenti utili alla comunità a cui apparteniamo", ha detto Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, consigliere e membro del Comitato esecutivo e del Comitato di presidenza con delega all'Innovazione e sostenibilità dell'Abi, dando l'avvio alla due giorni di lavori. In tale contesto, ha aggiunto, "si evidenza il forte contributo dato dalle banche allo sviluppo di un approccio basato sulla promozione delle pari opportunità anche grazie alla loro convinta adesione all'iniziativa Carta 'Donne in banca: valorizzare le diversità di genere' promossa da Abi e adottata nel 2019". (ANSA).