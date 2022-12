Pmi: Ungdcec, commercialisti centrali in organi di controllo

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Riconoscere la centralità del commercialista all'interno degli organi di controllo delle imprese è la richiesta che i giovani fanno al governo: il nuovo Codice della crisi pone una grande attenzione sulle procedure di allerta preventiva delle società, un ruolo che può essere svolto nella maniera migliore soltanto da un professionista che abbia competenze giuridiche ed economiche. È un lavoro che viene fatto a monte, alle prime avvisaglie di difficoltà, ma che comporta enormi responsabilità: credo che sia necessario incidere su questo aspetto, limitando i rischi per i professionisti e adeguando i compensi, ad oggi assolutamente sproporzionati rispetto alle stesse responsabilità". Parola del presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) Matteo De Lise, oggi al XV Forum del suo sindacato, a Bologna. Ad essere intervenuto, fra gli altri, il presidente della Cassa dottori commercialisti (Cdc) Stefano Distilli, che ha sottolineato come "ci si debba interrogare sui nuovi spazi e orizzonti della professione, anche per coinvolgere i giovani. Si tratta di reinterpretare ruoli e competenze che sono da sempre nella natura dei commercialisti, ma che devono trovare un miglioramento del quadro normativo e una definizione del ruolo di sindaci, anche a livello di rischi", mentre per il numero uno della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca "far parte dei Collegi sindacali è una delle funzioni specifiche del commercialista. Il problema vero è che le responsabilità sono illimitate e i compensi non sono in grado di coprire i rischi.

Potrebbe accadere che accetteranno gli incarichi solo i professionisti 'strangolati' dalla crisi". Nel pomeriggio è stato presentato il libro "Il tempo dei costruttori" di Claudio Siciliotti (past president del Consiglio nazionale dei commercialisti): "Il Collegio sindacale - ha detto - è un vanto per la legislazione del Paese, un esempio virtuoso che andrebbe imitato in tutta Europa. In momenti in cui i bilanci delle aziende devono essere controllati, chi meglio dei commercialisti può dare questo tipo di assicurazione", ha chiuso, dialogando con De Lise. (ANSA).