Pensioni:Tajani,minime a 1000 euro,è obiettivo ma serve tempo

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Noi abbiamo preso un impegno con i cittadini puntando su alcuni obiettivi importanti nei confronti degli elettori. Questo impegno lo porteremo a termine in 5 anni.

Facciamo l'esempio delle pensioni minime che sta particolarmente a cuore a Forza Italia: adesso stiamo cercando di arrivare a dare una pensione minima a 600 euro agli ultrasettantacinquenni ma non è l'obiettivo finale, che è arrivare a 1000 euro entro fine legislatura. Quindi abbiamo bisogno di tempo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani dal palco della festa per il decennale di Fratelli d'Italia. (ANSA).