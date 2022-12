==Pensioni: Calderone, razionalizzare strumenti esistenti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Con il 2023 "vorremmo razionalizzare gli strumenti di pensionamento esistenti. È un lavoro complesso che riguarda tutte le gestioni previdenziali", ma "abbiamo chiaro il metodo: aprire un confronto con tutti i soggetti istituzionali e rappresentativi interessati. Al fine di elaborare una proposta governativa da sottoporre al Parlamento".

Lo dice in un'intervista a Qn la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

Sul Reddito di Cittadinanza si vuole "superare la logica meramente assistenziale" della sua gestione e "collocare progressivamente gli attuali occupabili nell'ambito delle ordinarie misure di politica attiva e di formazione, peraltro in corso di rafforzamento e di riforma". La ministra sottolinea che mai dal governo "è stato messo in discussione il sussidio per le persone e le famiglie in condizione di fragilità. Ossia per coloro che si trovano in nuclei con minori, disabili o persone con almeno sessant' anni di età`, donne in stato di gravidanza.

A queste persone sarà garantita attenzione anche in futuro".

Venendo alla sicurezza sul lavoro, "rappresenta certamente un'emergenza. Dai dati relativi sugli infortuni emerge un quadro allarmante: tre incidenti mortali ogni giorno. Nel 2023 il ministero, "attiverà una serie di azioni dirette", ad esempio intervenendo "sulla normativa di riferimento, per renderla più compatibile e soprattutto attuabile dalle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90% del nostro tessuto produttivo, e che abbia la formazione dei dipendenti quale primo obiettivo da perseguire". Inoltre per contrastare le forme di lavoro irregolare "intensificheremo le azioni ispettive a contrasto del lavoro nero e del caporalato".

Rispetto alle procedure di assunzione, l'evoluzione del quadro normativo nel tempo "ha appesantito l'attività delle aziende con oneri formali e burocratici. Possiamo semplificarne la gestione, sfruttando a nostro vantaggio l'evoluzione tecnologica - sottolinea - per far dialogare le diverse banche dati della pubblica amministrazione". (ANSA).