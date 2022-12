Patto Camere commercio, Sardegna strategica nel Mediterraneo

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - La Sardegna diventa regione strategica nell'area euro-mediterranea per far dialogare il mondo delle imprese con le istituzioni e far sì che si colgano le opportunità dei nuovi programmi di cooperazione e degli strumenti finanziari a loro dedicati.

Un patto stretto, oggi a Cagliari, tra la Camera di commercio di Cagliari-Oristano e il circuito Ascame, l'associazione degli enti camerali del Mediterraneo, cui fanno riferimento per esempio paesi come Egitto, Libano e Tunisia, i cui rappresentanti si sono confrontati in una giornata di lavoro alla Manifattura Tabacchi.

Proprio grazie ai progetti di cooperazione, con il precedente periodo di programmazione 2014/20, la Sardegna aveva ottenuto circa 8 milioni di euro, il 4% dei 209 milioni previsti dal piano Eni Cbc Med che aveva coinvolto 13 Paesi.

"L'Europa - ha premesso il presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, Maurizio de Pascale - sta conoscendo un momento storico gravissimo per il conflitto scoppiato all'interno dei suoi territori. Ecco perché oggi più che mai è importante rafforzare la cooperazione con tutti i Paesi mediterranei. Le collaborazioni sono sempre più rilevanti per il mondo produttivo, anche quello rappresentato dalle Camere di commercio, ma soprattutto per la stessa società internazionale che guarda al Mar Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa. In questo percorso la Sardegna può essere un attore importante per favorire la collaborazione tra nazioni e continenti. La Sardegna svolge un ruolo importante da oltre 15 anni anche rappresentato dai progetti di Ascame".

Del ruolo della Sardegna, come area centrale del Mediterraneo nella cooperazione tra le due sponde Nord (Europa) e Sud (Nord Africa), ha parlato Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. "La Sardegna ha avuto già un ruolo di centralità per le Camere di commercio italiane grazie al suo impegno come attore principale in una serie di programmi: la nostra Isola ricopriva un ruolo di regia col compito di favorire la cooperazione internazionale, in particolare con progetti su temi fondamentali come l'agroalimentare, l'efficienza energetica, il ciclo dei rifiuti, il turismo sostenibile e hanno portato alla costituzione di reti di partenariato che vorremmo replicare". (ANSA).