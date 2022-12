+Manovra:Pd-Idp,su fisco 10 condoni,emendamenti per cancellarli+

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Dietro a una serie di giri di parole rassicuranti, la manovra contiene 10 veri e propri condoni che maggioranza e governo, a parte la fantasia del linguaggio, non cercano neanche di nascondere". Lo sottolineano Pd e Idp citando una serie di misure previste bel capitolo della pace fiscale: dalla definizione agevolata di controversie tributarie allo stralcio delle cartelle fino a mille euro. "Abbiamo presentato - dicono la capogruppo del Pd-Idp alla Camera Debora Serracchiani, il capogruppo in commissione Bilancio Ubaldo Pagano e la deputata Maria Cecilia Guerra - emendamenti per cancellare tutti i condoni". (ANSA).