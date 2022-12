Le Pmi del Sud corrono più che al Nord, in 2022 ricavi +8% (2)

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Nel 2020 le medie imprese del Sud fatturano 14,6 miliardi di euro, coprono l'11,5% del valore aggiunto del totale manifatturiero della stessa area e il 30% delle loro vendite è destinato all'estero. Alimentare-bevande, meccanico e chimico farmaceutico sono i settori principali in cui operano, rappresentando oltre l'80% del giro d'affari complessivo.

Quasi la metà delle medie imprese prevede di superare i livelli pre-Covid. Più precisamente il 44% delle medie imprese del Mezzogiorno, alla stregua delle altre della stessa dimensione nel resto d'Italia, si attende di riuscire a mettere definitivamente alle spalle la crisi pandemica, superando già quest'anno i livelli produttivi pre-Covid. Mentre solo il 31% delle imprese di grandi dimensioni operanti nel meridione pensa di riuscire a farlo.

Il 71% delle medie imprese meridionali punta sul PNRR: il 48% si è già attivato mentre il 23% ha in programma di farlo nel breve termine. C'è però un altro 29% che non pensa di avvantaggiarsi delle opportunità previste dal Piano.

La differenza con il resto del Paese resta sui temi ambientali che interessano il 73% delle medie imprese meridionali, contro il 79,2% di quelle ubicate in altre aree. Anche se evidentemente la sostenibilità resta tra gli obiettivi più significativi per le medie imprese del Mezzogiorno, in generale le tematiche ad essa legate vengono percepite come meno prioritarie rispetto al resto d'Italia. L'attenzione verso le condizioni di lavoro dei dipendenti, ad esempio, interessa il 78,4% delle medie imprese del Mezzogiorno (contro l'81,5% di quelle delle altre aree).

Il report analizza il tema dell'Open Innovation: Il 44% delle medie imprese del Mezzogiorno investirà in processi di co-innovazione entro il 2024 con almeno un soggetto esterno alla propria azienda, contro il 53% di quelle localizzate nelle altre aree. Il 32% punterà sulla collaborazione con le Università per la co-innovazione di prodotti e servizi (contro il 40%), il 3% con i subfornitori (contro il 12%) e il 15% con i clienti (contro il 17%).

Le sfide future sono governance e riorganizzazione delle catene di fornitura. L'85,1% di esse ritiene prioritario un rinnovo manageriale o generazionale (contro il 78,4% delle altre aree). Inoltre, il contesto geopolitico ha imposto un ripensamento delle catene di fornitura tanto che, per limitarne i rischi di rottura, il 75,8% delle medie imprese del Mezzogiorno (in linea con le altre aree) ha optato per una diversificazione dei fornitori, incrementandone il numero e preferendo quelli di prossimità. (ANSA).