Imprese: Intesa Sanpaolo e Sace supportano crescita Andriani Spa

(ANSA) - BARI, 16 DIC - Sostenere il settore dell'agrifood, anche nel fronteggiare gli effetti negativi del caro energia e supportare la crescita: sono gli obiettivi dell'accordo che permetterà all'azienda Andriani Spa, che ha sede a Gravina di Puglia (Bari), di ottenere un finanziamento di 11 milioni di euro da Intesa Sanpaolo e Sace. Si tratta di un finanziamento S-Loan Esg indirizzato alle imprese che rispettano la sostenibilità ambientale.

Il finanziamento, si legge in una nota, è assistito "dalla Garanzia SupportItalia di Sace, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane".

Andriani SpA, operando nel settore 'Innovation food', ha stabilimenti interamente dedicati alle produzioni gluten free, con brand come 'Pasta Felicia'. Serve più di 30 nazioni nel mondo con mercati principali in Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna.

"In Andriani - dichiara Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp - promuoviamo una nuova cultura alimentare improntata al benessere e all'equilibrio, nel rispetto del pianeta. Il prezioso supporto di Intesa Sanpaolo ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione agribusiness Intesa Sanpaolo sottolinea che: "Grazie agli investimenti che l'azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità, dell'ottimizzazione delle risorse e dell'indipendenza energetica". (ANSA).