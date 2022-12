Imprese: Caradonna presidente Confindustria Pmi Puglia

(ANSA) - BARI, 16 DIC - Alla presidenza del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Puglia è stata riconfermata per il prossimo biennio Teresa Caradonna.

Riconfermati anche i vicepresidenti Michele Gengari e Mario Prato rispettivamente presidenti Piccola Industria di Confindustria Foggia e Brindisi. Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana si è congratulato con la presidente Caradonna. "L'obiettivo - ha dichiarato Caradonna - è quello di supportare le Pmi pugliesi, che rappresentano la maggior parte del tessuto imprenditoriale regionale, in un momento ancora difficile della congiuntura economica, che rende necessari impegni sinergici di più soggetti per contenerne l'impatto negativo sul tessuto produttivo e l'occupazione". (ANSA).