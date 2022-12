Fondazione Arena lancia intesa con Camera Commercio Verona

(ANSA) - VERONA, 16 DIC - In vista dell'avvicinarsi dell'importante traguardo del 100/o Festival lirico e vista la lunga lista di attesa per entrare a far parte delle 67 Colonne per l'Arena di Verona, Fondazione Arena ha attivato nuove iniziative per creare una sinergia sempre più attiva con gli imprenditori veronesi, uniti nell'intento comune di sostenere il patrimonio culturale del Festival, eccellenza italiana nel mondo e, attraverso questo, creare indotto per la città e per tutto il territorio.

Da qui il coinvolgimento della Camera di Commercio, già a fianco di Fondazione Arena in qualità di socio fondatore, che ha quindi sensibilizzato le oltre 100mila imprese aderenti offrendo loro due diverse proposte esclusive. La prima, il pacchetto "Cento volte la prima volta", contiene 10 biglietti di poltrona di platea per una delle opere in cartellone a scelta fra le date di luglio e agosto alla speciale tariffa di 1.000 euro. È una iniziativa per premiare collaboratori, incontrare clienti, oppure per organizzare una serata di incentive e portare i propri ospiti in Arena per la prima volta. Il pacchetto "100th VIP Edition", comprende invece una delle 33 copie autentiche e in tiratura limitata dell'opera simbolo del Centesimo Festival realizzata da Massimo Listri, una cena stellata per 4 persone prima dell'opera nell'incantevole cornice della Star Roof (la terrazza delle stelle che congiunge la celebre ala all'Arena), 4 biglietti in prima fila Platinum e il ringraziamento sul sito di Fondazione Arena.

"L'arte del canto lirico, candidata all'iscrizione nella lista del Patrimonio Immateriale dell'Umanità, trova nel nostro Festival una delle sue espressioni più alte, e costituisce un segno tangibile dell'eccellenza italiana nel mondo. Queste iniziative rendono ancora più viva ed eclettica l'esperienza dell'opera in Arena: mi auguro che trovino sempre maggiore diffusione" ha dichiarato Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. (ANSA).