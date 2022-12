Equo compenso: de Bertoldi (FdI), urge in collegio sindacale

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - L'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti "andrebbe previsto anche per coloro che accettano incarichi nel collegio sindacale", visto che "non sono attualmente stabiliti e corrisposti emolumenti adeguati rispetto al lavoro assegnato, pure a fronte delle enormi responsabilità in capo al professionista", che andrebbero "circoscritte, perché non possono essere illimitate". Ad esprimersi così il deputato di FdI e coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti Andrea de Bertoldi, dal palco del XV Forum dell'Ungdcec, l'Unione dei giovani dottori commercialisti, presieduta da Matteo De Lise, che si svolge nella Basilica di San Domenico, a Bologna, intitolato quest'anno 'Srl: Sindaco a responsabilità limitata. La ricerca di una nuova identità del professionista negli organi di controllo'. (ANSA).