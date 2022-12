Cybersicurezza: accordo di UniTrento, Fbk e Confindustria

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - Aiutare le aziende a conoscere, comprendere e affrontare le nuove minacce alla sicurezza informatica: con questo obiettivo l'Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e Confindustria Trento hanno siglato a Palazzo Stella un protocollo d'intesa nell'ambito del quale si impegnano a collaborare, ciascuna per le proprie competenze e dotazioni, guidando le imprese nella scelta delle forme di tutela più opportune, sensibilizzandole all'importanza del monitoraggio e del controllo delle attività e illustrando loro tecniche e tecnologie a supporto della cybersecurity.

"Creare un circolo virtuoso tra ricerca ed imprese, qui rappresentate da Università, FBK e Confindustria, è la chiave per costruire in maniera sistematica e ben fondata tali competenze a livello trentino. Questo accordo costituisce un passo importante in tale direzione e mette le basi per collaborare efficacemente con strutture nazionali, come l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN), ed europee, come ENISA, con l'obiettivo ultimo di permettere agli utenti di utilizzare con fiducia i servizi digitali in un mondo sempre più interconnesso", sottolinea il presidente della Fondazione Bruno Kessler Francesco Profumo "L'accordo - conclude Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento - definisce i contorni di un più ampio progetto di sistema, che si giova anche del contributo di Polizia Postale, Provincia autonoma di Trento e Trentino Digitale. Con loro, la nostra Associazione ha siglato accordi specifici di carattere estremamente tecnico e operativo, che risolvono concretamente il tema del passaggio di dati e informazioni utili a predisporre le difese necessaria a neutralizzare i cyberattacchi. Pur ultimo in ordine cronologico, questo protocollo contiene, completa e rafforza lo spirito di un'alleanza che coinvolge i più qualificati specialisti della cybersicurezza in Trentino". (ANSA).