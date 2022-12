Confindustria: Carraro, per Berton molti dossier aperti

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - "A nome di Confindustria Veneto e di tutti i colleghi delle territoriali venete, mi congratulo per la decisione dell'Assemblea dei soci di Confindustria Belluno Dolomiti di prorogare di altri due anni il mandato della presidente Lorraine Berton alla guida dell'Associazione". Lo afferma il presidente regionale degli Industriali, Enrico Carraro.

"Sono molti - prosegue Carraro - i dossier ancora aperti che devono essere portati avanti, e in particolare le problematiche inerenti le nuove infrastrutture che accompagneranno nel bellunese le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sono sicuro che Lorraine saprà continuare a dedicare ai propri associati la stessa passione e professionalità dedicata durante l'ultimo mandato. Avremo quindi l'occasione e il piacere di continuare a lavorare insieme per lo sviluppo del territorio e dell'economia della montagna in particolare, elemento importante per la Regione del Veneto", conclude. (ANSA).